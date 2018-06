Renzo Prieto: No tuve miedo antes, no voy a tener miedo ahora

Renzo Prieto, diputado suplente a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, se pronunció este martes luego de ser juramentado como parlamentario tras ser excarcelado.

El preso político excarcelado anunció que las limitaciones de salida del país no le permiten estar con su familia. "Tengo dos hermanos afuera, pensaba pasar unos días con ellos, pero esta prohibición me limita estar con ellos", indicó a NTN 24.

El parlamentario aseguró que no teme a conversar con los medios de comunicación, a pesar de no poder hacerlo por una medida de los tribunales. "No tuve miedo antes y no voy a tener miedo ahorita, no estoy haciendo nada ilegal", expuso Prieto.

El diputado suplente de Gaby Arellano fue juramentado por el presidente del Parlamento Omar Barboza, quien le dijo que "lo recibía con los brazos abiertos".