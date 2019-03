Renovación del gabinete de Maduro: ¿Reestructuración o radicalización?

¿Reestructuración o radicalización? ¿Qué pretende Nicolás Maduro con la solicitud de renuncia a funcionarios de su gobierno? El politólogo Daniel Arias aseguró que el Ejecutivo busca “montar un gabinete de mayor fuerza revolucionaria que le permita lograr mayor coherencia y disciplina en torno a las medidas radicales que piensa tomar”.

A su juicio, Maduro repartirá los ministerios de acuerdo a la máxima lealtad política y disposición que demuestre su entorno, con el objetivo de “tomar medidas radicales que pueden llevar a encarcelamientos, suspensión de garantías constitucionales, cierre de medios de comunicación, ruptura de relaciones diplomáticas con países europeos, repartición de recursos para amarrar aliados e incluso podrían declarar economía de guerra”.

El director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, difiere de esta teoría. Para él, el gobernante solo pretende aparentar que trabaja en beneficio del país, ante el descontento y rechazo de los ciudadanos luego del apagón del pasado 7 de marzo.

“Tiene que dar la apariencia de que está haciendo algo, es una manera de decir que vienen cambios y que se están tomando cartas en el asunto, pero será al final del día todo queda más o menos igual, será mismo reciclaje al que nos tiene acostumbrado”, manifestó.

Indicó que mientras el gobierno no designe ministros capaces que puedan revertir la crisis, y desarrollar políticas económicas y sociales coherentes, no conseguirá cambios reales que generen expectativas positivas en la sociedad. “Son 20 años con las mismas políticas y acciones, los mismos problemas y las mismas personas. Me cuesta creer que con cambios cosméticos logre expectativas decisivas”, agregó.

Designaciones

Arias señaló que entre los nombres que podrían figurar en el nuevo consejo de ministros, se encuentran el del ex gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, y el del actual protector de la entidad andina, Freddy Bernal, que podría llegar a encabezar el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Los politólogos coincidieron que de darse el nombramiento de Bernal se llegaría a un escenario de mayor represión. “Su perfil es represivo, una muestra es el caso de Óscar Pérez. Con Bernal avanzaríamos a un Estado de carácter más represivo y policial de lo que hemos tenido hasta ahora”, afirmó Alarcón.

Arias sostuvo que con esa designación, en cuestión de semanas se crearía un ejército paramilitar. “Implicaría también la salida a la calle de lo que él llama las tropas populares. Esas tropas, ya armadas, legitimadas y equipadas por el gobierno, se convertirían en un ejército de choque, como paso el 23 de febrero en Táchira”, agregó.

Los analistas afirmaron que la única forma de que un funcionario quede por fuera del nuevo gabinete ministerial es que haya dado muestra de deslealtad con el Ejecutivo. “Si no es colocado en un puesto importante, quedaría prácticamente descartado del proceso revolucionario, desaparecería de la esfera política y se puede esperar, de parte de muchos de ellos, que se vayan para el chavismo sin Maduro”, enfatizó Arias.