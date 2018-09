Remigio Ceballos: Oficiales retirados no son un peligro para la estabilidad

Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, cuestionó este domingo los comentarios de los oficiales retirados del cuerpo castrense venezolano. Aseguró que no representan un peligro para la estabilidad democrática del país.

“Esos oficiales están desubicados, no tienen ningún tipo de mando sobre la FANB. No son un peligro para la estabilidad democrática. En la medida en que se vaya logrando la estabilidad, va a surgir una nueva oposición que quiera dialogar, pero no es posible derrocar al gobierno por la fuerza”, indicó Ceballos en un programa de entrevistas de Televen.

El líder del Ceofanb recalcó que el Estado venezolano cuenta con aliados en el mundo, y que no tienen problemas con los ciudadanos particulares, sino con los gobiernos que “atacan” a Venezuela.

“No tenemos ningún problema con los pueblos (…) son sus gobiernos los que dirigen ataques contra Venezuela. El Estado tiene aliados, y eso queda demostrado con la reciente visita del presidente Maduro a China“.

El comandante aseveró que, a pesar de la situación económica, se ha ratificado, a su juicio, un “profundo apoyo popular” a las ideas planteadas por Nicolás Maduro.

Con información de El Pitazo