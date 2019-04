El relato de la madre de un militar que se rebeló contra Maduro

María Elena de Parra, madre del mayor del Ejército venezolano Hugo Enrique Parra Martínez, uno de los militares que se rebeló en contra de Nicolás Maduro, exigió al oficialismo que le devuelva la vivienda que le fue invadida por funcionarios armados.

La mujer explicó para Infobae que ella y su esposo se encontraban en Colombia el día en que los funcionarios irrumpieron en su hogar, la quinta Sinajai, en la urbanización Monumental de San Cristóbal.

María Elena señaló que los funcionarios aún permanecen en su vivienda desde el 3 de abril. Aseguró que el hecho fue en represalia porque su hijo se rebeló en contra de Nicolás Maduro el 23 de febrero pasado, en el puente de Tienditas, que conecta la ciudad de Táchira con el departamento Norte de Santander en Colombia.

“Somos propietarios de la casa que nos fue invadida por el gobierno o no sé si por delincuentes, pero quiero saber el estatus, las condiciones de mi hogar. Está invadida por hombres con fusiles, con armas y no pude entrar. Están violando mi hogar. Le pido a Nicolás Maduro que ordene desocupar mi casa. Tenemos 42 años viviendo ahí. Esa casa no es de Hugo Enrique Parra Martínez, esa casa es de Hugo Parra Piña y María Elena Martínez de Parra. Yo estoy esperando entrar a mi casa”, dijo la madre del militar.

María Elena de Parra tiene marcapasos y está enfrentando un cáncer de seno.

