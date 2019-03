Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

Jeremy Hunt, miembro del Parlamento del Reino Unido para la circunscripción de South Wetst, informó este viernes desde su cuenta oficial de Twitter que la nación europea reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"El Reino Unido reconoce Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela", publicó Hunt en el mensaje en dicha red social.

El político británico también indicó que dicho país "no reconoce declaraciones falsas" de Nicolás Maduro.

"Pedimos elecciones libres y justas para resolver la crisis de Venezuela y poner fin al sufrimiento de los venezolanos", finalizó Hunt en Twitter.

