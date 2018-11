La AN rechazó la designación “inconstitucional” de embajadores

En la sesión ordinaria de ayer, los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo en rechazo al nombramiento inconstitucional de embajadores y jefes de misiones diplomáticas, y declararon nulos e írritos los actos que lleven adelante.

El Parlamento resaltó que la República no se compromete a cumplir con los acuerdos o tratados que realicen estos diplomáticos ni será susceptible de caer en responsabilidades, ya que “dichas personas incurren en delitos de usurpación de funciones”.

Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior, fue el encargado de presentar el proyecto de acuerdo; argumentó que esas designaciones vulneran el artículo 187, que otorga al Legislativo la competencia para autorizar los nombramientos de los jefes de misiones diplomáticas permanentes.

Sucre aseguró que por tener “funcionarios políticos”, que fueron designados sin previa autorización de la AN, el Estado enfrenta una demanda ante La Haya por parte de Guyana.

“Por tener una política exterior orientada a la salvaguarda de los intereses políticos de un partido como el PSUV, que ha utilizado a la Cancillería como un arma para satisfacer intereses parciales, Venezuela enfrenta una demanda que afecta los intereses nacionales que representa la salida del país al Atlántico y una gran cantidad de reservas petroleras que están en el área de reclamación”, dijo.

La diputada Marialbert Barrios afirmó que el deterioro del servicio exterior comenzó en 2005, con la segunda reforma de la Ley de política exterior que establece que “100% de los funcionarios diplomáticos iban a ser designados a dedo por el presidente cuando anteriormente, en la democracia, el Ejecutivo nombraba 30%”.

Señaló que este año el gobierno dio muestra de “pretensiones poco transparentes” con la Gaceta Oficial N° 41337, del 7 de febrero, y la 41517, del 5 de noviembre, en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que los diplomáticos de Venezuela ante Italia, Francia y Uruguay cumplirán funciones de embajadores alternos ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y para el Mercado Común del Sur - Asociación Latinoamericana de Integración.

“Estos ciudadanos no son de carrera diplomática y no responden al profesionalismo; por ese motivo es que no pasan por la AN porque están ahí para responder a intereses ideológicos y partidistas”, aseguró.

La parlamentaria llamó a reivindicar la Constitución y a alzar la voz “en cada rincón del mundo para que Venezuela pueda rescatar el Estado de Derecho, la institucionalidad, y lo que el pueblo más necesita que es cambio, bienestar y prosperidad”.

El legislador Carlos Valero aseguró que el nombramiento de “36 secretarios internacionales del PSUV” en embajadas profundizará la crisis económica y perjudicará el tratamiento hacia más de los 3,5 millones de venezolanos que han emigrado.

Se refirió a la designación, aún no oficializada, de Roy Chaderton como embajador ante el Vaticano. “Chaderton se atrevió a decir en televisión que las balas cuando ingresaban en el cráneo de un ‘escuálido’ sonaban de forma vacía porque ahí no había nada. Fíjense en el enorme abismo ético que ha traído esta revolución de cartón, que envía a la Santa Sede a un personaje con tamaña moral y capacidad diplomática”, expresó.

Enfatizó que con las designaciones que ha realizado el gobierno, al margen de la carta magna, “avanzan kilómetros hacia el Estado forajido que Maduro y su régimen han decidido transitar”.