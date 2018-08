Rafaela Requesens: No sabemos nada de mi hermano

Rafaela Requesens, hermana del diputado a la Asamblea Nacional (AN) Juan Requesens, aseguró este miércoles que no han sabido nada del dirigente opositor desde que se lo llevaron detenido este martes.

"Fuimos secuestrados injustamente. Vamos a dar la cara y la seguiremos dando. Este régimen le paga más quienes quitan las vidas que a los médicos y enfermeros. Hay que seguir haciendo presión porque es un deber", dijo.

Aseguró que no le temen al gobierno de Nicolás Maduro. “Le mando un mensaje claro a Maduro, vamos a dar la vida si es necesario. Si meten preso a uno, nos meten preso a todos”, expresó.

Agregó que el gobierno le teme a los jóvenes. “Quieren buscar culpables donde no los hay. Es un tema del régimen, que le tiene miedo a los jóvenes", comentó.

