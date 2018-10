Rafael Ramírez: Maduro viajó a China para vender partes de Pdvsa

Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), respodió a las declaraciones que dio este miércoles Diosdado Cabello durante su programa semanal, en la que responsabilizaba al ex encargado del declive de la estatal.

"La repuesta de Diosdado es desafortunada. Le molesta que diga dos verdades gigantestas, como que la asamblea nacional constituyente y Diodado como presidente de un organismo supraconstitucional no dicen nada sobre la continua violación de la constitución, ignorando las leyes de hidrocarburos y la privatización de Pdvsa por parte de Nicolás Maduro. Además, designaron a un presidente en la empresa que no sabe nada de petróleo" dijo Ramírez para Sumarium.

Enfatizó reiteradas veces que exigía respeto por parte de Diosdado, y que el programa "'Con El Mazo Dando' es un show en el que agrede y ofende a las personas, pero, a pesar de todo, yo seguiré diciendo la verdad, solo tengo mi moral y conocimiento. La respuesta de Diosdado es miserable".

Ramírez descató su labor durante los 12 años que estuvo a cargo de la empresa petrolífera en el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez, luego de que el presidente de la ANC lo acusara de ser el reposable de las bajas de producción de Pdvsa. "¿Por qué Diosdado no me invita a su programa a discutir sobre esto? Porque él solo está defendiendo a Maduro", aseveró el ex ministro.

El ex presidente de Pdvsa, que no reveló su paradero por "persecusiones políticas por parte del gobierno", indicó que el presidente Nicolás Maduro viajó a China para vender partes de la empresa pretrolera a China para cubrir los préstamos que aún no han sido entregados al gobierno.

"Yo no estoy en el mismo saco de gente que ha vivido del Estado. El país esta sumergida en una profunda crisis y ellos no la reconocen porque están en una burbuja de poder" dijo Ramírez.

El ex ministro agregó que rechaza la construcción de una nueva Constitución clandestina. También habló sobre su regreso a Venezuela, alegando que trabajará por el país cuando regrese junto a los dos millones de venezolanos que han emigrado.

Escuche la entrevista completa en Sumarium