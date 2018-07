Rafael Ramírez criticó los anuncios económicos de Maduro

Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa, publicó este sábado un video en el que realiza críticas a las medidas económicas que realizó esta semana Nicolás Maduro.

“Son anuncios hechos a destiempos y carentes de un plan, además, han sido antecedidos de un conjunto de mentiras y excusas”, dijo Ramírez en un video grabado desde el exilio.

Aseguró que el gobierno nacional es responsable de la “más profunda crisis” que ha atravesado el país.

“Maduro miente. No es verdad que su gobierno haya padecido los precios de petróleo más bajos de la historia”, señaló Ramírez.

El ex presidente de Pdvsa indicó que durante el tercer congreso del Partido Socialista de Venezuela entregó a Maduro unos documentos con propuestas para desarrollar un plan que evitaría la crisis económica y el presidente rechazó la ayuda.

Ramírez señaló que eliminar cinco ceros a la moneda es una medida que se diluirá.

“Se imprime dinero inorgánico, sin respaldo, con el cual se sostiene la mentira de que se protege al pueblo con bonos y aumentos que se los traga la inflación en cuestión de horas”, afirmó.

Señaló que la asignación del Bloque Ayacucho Dos al Banco Central de Venezuela supone una violación a la Constitución.

“Estas medidas sólo significan que el gobierno de Maduro está listo para privatizar la faja Petrolífera del Orinoco y emitir títulos de propiedad para ser transados por los especuladores financieros”, comentó.

No es verdad que Maduro haya padecido los precios mas bajos del petróleo. Chávez si. Aqui lo explico en mi #MensajeDeRamirez https://t.co/1oXh2rDTM2 pic.twitter.com/ISfT3b0KI9

Se me intentó silenciar cuando expusimos sobre la situación económica durante el 3er Congreso del PSUV. He pedido un derecho de palabra ante el 4to congreso, pero se me ha negado. Lo explico en mi #MensajeDeRamirez https://t.co/1oXh2rDTM2 pic.twitter.com/H2rnOQUqrA