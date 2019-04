Rafael Ramírez criticó la actuación de la Fuerza Armada Nacional

Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo, cuestionó las acciones de la Fuerza Armada Nacional en contra de los ciudadanos venezolanos en medio de la crisis política que vive el país.

“¿Cómo han permitido que lleguemos a este punto de deterioro y fragilidad de la patria? ¿Cómo sus armas apoyan el atropello contra el pueblo, la entrega de nuestro petróleo, de nuestros recursos minerales? ¿Cómo es posible que con sus armas se mate a nuestros indígenas, se los desplace de sus tierras para entregar el oro, destruir el ambiente en el Arco Minero?”, expresó Ramírez en su blog en Medium.

Puso en tela de juicio las razones por las que algunos oficiales, que él conoció cuando fue presidente de la estatal petrolera bajo el mandato de Hugo Chávez, están dados de baja, expulsados, degradados presos o exiliados.

"¿Quién ha fracturado la unidad, la integridad de este grupo humano de venezolanos, sin duda, todos patriotas? ¿Por qué ahora privan otros intereses sobre los intereses sagrados de la patria, del pueblo venezolano, en el seno de nuestra Fuerza Armada Bolivariana? ¿Quién decide ahora cuáles oficiales son patriotas o no, quiénes son 'traidores' o no, y con qué criterio? ¿Por qué ahora se exige jurar incondicionalidad a un grupo, a una persona, y no lealtad a la Constitución, a las leyes, a los intereses de la patria?", preguntó.

A su juicio, los "factores de poder" en Venezuela solo quieren mantener o ganar el apoyo del cuerpo castrense para "sostener el desastre" o para "abrir las puertas a la injerencia extranjera", porque "ambos entregan a la patria, sin importar la suerte del pueblo, solo quieren poder".

Ramírez invitó a la Fuerza Armada Nacional a la reflexión y discusión. "Aquí no hay dilema. De lo que se trata es de cumplir sus responsabilidades constitucionales", agregó.

Con información de Medium