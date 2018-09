Rafael Lacava generó polémica luego de mostrar el regalo que recibió

Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, generó polémica en las redes sociales luego de mostrar en su cuenta de Instagram un regalo que recibió.

En la imagen que compartió se puede observar a Lacava mientras sostiene una caja de cereal de una marca extranjera. La caja del producto muestra una imagen que representa a Drácula.

“Me regalaron este cereal para la mañana. No entiendo el mensaje que me quiso dar el que me lo regaló”, comentó el gobernador de Carabobo.

Algunos usuarios respondieron de forma jocosa a la publicación, mientras que otros criticaron la procedencia del cereal y aprovecharon el espacio en las redes para expresar su rechazo a la situación del país.

“Bueno, el mensaje era humillarnos a los venezolanos mientras comen de la alta realeza”, comentó uno de los ciudadanos.