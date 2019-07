¿Quién era el capitán Acosta Arévalo?

La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro y, según su abogado, presentaba signos de tortura, ha desatado nuevas críticas contra la gestión madurista.

Mientras Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió que se adelantara una investigación independiente y transparente, Francia condenó firmemente el fallecimiento de Acosta Arévalo, y Alemania urgió que se aclare el fallecimiento.

Pero ¿quién era Acosta Arévalo? El capitán de corbeta había sido reportado como desaparecido por su esposa, Walewska Pérez, desde el 21 de junio, día en el que había salido para una reunión.

El miliar estaba en la lista de 13 arrestados, quienes habían sido acusados de participar en un presunto plan de golpe de Estado y asesinato de Maduro, lo cual fue difundido el jueves 27 de junio por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. El funcionario vinculó el caso al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Pérez denunció que su marido, que no tenía perfil político de ninguna especie, fue llevado a un tribunal el viernes pasado y luego de que el juez lo vio, se ordenó su traslado a un centro asistencial en el Fuerte Tiuna, un vasto complejo donde también está la sede del Ministerio de Defensa, en Caracas.

“Él siempre fue un hombre luchador, siempre pegado a la Constitución, a su país. En su carrera fue muy limpio, muy limpio en todo”, dijo Pérez en una entrevista con la periodista de EVTV Miami, Carla Angola.

“Lo torturaron mucho, tanto lo torturaron que lo mataron. Lamentablemente no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando en el país”, afirmó Pérez. “Cuando lo presentaron, estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no podía hablar, no se valía por sí mismo”, agregó.

La abogada venezolana defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, dijo que el capitán llegó al Juzgado con evidentes signos de tortura.

"No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien", escribió Suju en Twitter, donde colgó una foto del militar en su uniforme tiempo antes de ser detenido.

La activista agregó que el capitán fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El cuerpo de Acosta permanecía hasta el lunes en la tarde en una morgue de Caracas, según el abogado de la familia.

"No hay duda alguna de que fue víctima de torturas por parte de los organismos de inteligencia durante su detención", dijo el jurista Alonso Medina Roa, quien agregó que el oficial alarmó al juez cuando llegó al tribunal en silla de ruedas, sin ninguna capacidad motora y con muchos moretones.

La justicia venezolana anunció este lunes la detención de dos militares, ambos pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana, por su presunta responsabilidad en la muerte del capitán y les acusó por el delito de homicidio preterintencional.

El fiscal general de la república designado por la Constituyente, Tarek William Saab, celebró la detención y aseguró que el Ministerio Público está cumpliendo con el compromiso de realizar una investigación objetiva, independiente e imparcial para determinar las causas de este hecho.