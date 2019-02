Venezuela inició el año 2019 con el planteamiento de una ruta por parte de la Asamblea Nacional para lograr un cambio político, lo que modificó todos los escenarios políticos y económicos planteados a finales de 2018.

Oswaldo Ramírez, consultor político y presidente de ORC Consultores, explicó los escenarios que se le presentarán a los venezolanos para este año.

Indicó que se seguirán registrando protestas sociales para exigir un cambio político y la resolución de la principales dificultades que padecen los ciudadanos ante las fallas de los servicos básicos.

“El principal riesgo es el tema político porque solo en enero hubo más de 225 expresiones de protestas sociales. Esto sumado a situaciones que tratan de buscar una forma de que en Venezuela puedan haber unas elecciones justas y transparentes”, dijo Ramírez en exclusiva para El Nacional.

Advirtió que las irregularidades en los servicios públicos se generalizarán durante el año y que los ciudadanos tendrán dos opciones: exigir un cambio en las políticas públicas o la resolución inmediata de estas fallas.

“Tendremos una afectación importante de los servicios: fallas en la electricidad, falta de gas, fallas en el transporte, entre otros. Eso mantendrá a los ciudadanos en las calles buscando que se resuelvan los problemas. Sin embargo no tendrán solución inmediata. Puedes protestar porque no tienes agua, pero, no te va a llegar. Puedes salir porque no tienes luz y se la quitarán a otro para ponértela a ti, pero la realidad es que Maduro no tiene como resolver el colapso”.

Ramírez aseguró que la situación política también afectará la cotidianidad de los venezolanos porque desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de la República, el escenario político cambió. Resaltó que la comunidad internacional está dispuesta a seguir actuando para restituir la democracia.

“A partir del 23 de enero Venezuela entró en otro tablero con el cambio político que significó el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de la República. La comunidad internacional está enfocada en generar un cambio, pero eso pasa por detener la crisis humanitaria. Es necesario atender a la población más vulnerable y revertir los estados de desnutrición y buscar que Venezuela no sea una carga para los países de la región”.

Explicó que una de las principales razones que tienen los países de la región para impulsar un cambio político en Venezuela es la migración venezolana -Que supera los cuatro millones de ciudadanos- y la relación que tiene Maduro con grupos irregulares.

“Venezuela es una especie de lugar seguro para el crimen organizado y muchos países no están dispuestos a permitir que siga siendo santuario para grupos terroristas como el ELN, ni para crímenes organizados. Simplemente llegó a un punto de no retorno”.

Comentó que las sanciones internacionales en contra de Maduro tienen como finalidad proteger los recursos de la nación y aseguró que “no es verdad que destruyeron la economía venezolana”.

Afirmó que es posible que la dirigencia logre la ruta planteada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, sostuvo que es difícil definir el tiempo para conseguir el “cese de la usurpación” y señaló que ante eso se debe evaluar cómo serán afectados los venezolanos durante ese trascurso.

“Yo creo que la ruta es muy clara. Si no te apegas no hay posibilidad de apoyo internacional, pero hay que entender que no es rápido ese camino y debemos unirnos todos para conseguirlo”.

Complejidad económica

Oswaldo Ramírez señaló que la principal amenaza será la economía debido a que, a su juicio, será más compleja que la de los últimos dos años. Aseguró que esta situación no afectará solamente a los individuales sino también a las empresas.

“La mayor amenaza que tiene el país es la hiperinflación. El año pasado solo en enero alcanzó más de 240%, este año 2019 no se ve bien porque no se han tomado medidas que resuelvan este problema y esto afecta a la gente, pero de igual forma a las empresas”.

A pesar de la situación económica, el consultor político puntualizó que los venezolanos tienen opciones para enfrentar la crisis. “En hiperinflación tienes tres opciones: reinventarte, irte del país o morir y apagarte lentamente porque no lograste un cambio”.

Finalmente, recalcó la importancia del rol que deben ejercer los ciudadanos para conseguir un cambio político.

“El año 2019 es un gran reto, tendremos una situación más compleja que los últimos dos años y necesitamos entender lo importante de la acción política de los ciudadanos para alcanzar el cambio. Llegó la hora de ejercer la ciudadanía”.