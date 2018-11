Presidente de Turquía visitará Paraguay y Venezuela luego del G20

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, visitará Paraguay y Venezuela, luego de su participación en la cumbre G-20 que se llevará a cabo en Argentina entre el 30 de noviembre y el 1 de noviembre, así lo anunció la Oficina de Prensa Presidencial de Turquía.

La visitas se realizarán entre el 2 y el 3 de diciembre con el objetivo de mantener las relaciones bilterales con los líderes de Paraguay y Venezuela.

Además, espera que se firmen varios acuerdos que permita el avance de las relaciones internacionales.

La visita presidencial son las primeras oficiales que realiza Turquía a estos países.

Press Statement on President Recep Tayyip Erdoğan’s Visits to Argentina, Paraguay and Venezuela pic.twitter.com/KVNI8pHpzP