Presidente del Parlamento reconoció reuniones con funcionarios

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó el miércoles como presidente encargado, reconoció ayer que ha sostenido reuniones con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y que, por medidas de seguridad, se abstuvo de mencionar.

Indicó que la información de esos encuentros será divulgada “en su momento” por responsabilidad y “por respeto a la vida de los funcionarios que están dispuestos a aceptar la Ley de amnistía y garantías”.

Aseguró que la norma, que plantea amnistiar a los presos políticos, perseguidos y exiliados, y conceder garantías constitucionales a quienes colaboren con la restitución de la democracia, “ha caído muy bien dentro de la Fuerza ArmadaNacional”. “Muchos funcionarios quieren acogerse a ella. Esa es la preocupación de Diosdado Cabello”, afirmó.

Guaidó no reconoció ni desmintió la reunión con Cabello y Freddy Bernal. No obstante, mencionó que pueden divulgar las pruebas “que quieran, inventos con capuchas o sin capuchas, audios”. “Aquí no confunden a nadie, el pueblo está claro”, añadió.

Ante cientos de ciudadanos congregados en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes reiteró: “Ni la represión nos detiene ni nos prestamos para falsos diálogos, y mucho menos vamos a ir a unas elecciones que no tengan las condiciones ni garantías reales”.

Agregó que estaría dispuesto a reunirse con todos los funcionarios para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. “Bienvenido todo aquel funcionario, civil o militar. Como hemos tenido reuniones, aquí está la paz”, dijo. Recordó que “cooperar con el usurpador no garantiza nada, lo que sí garantiza es el Parlamento y esta Presidencia encargada”.

Consulta

El Legislativo presentó la Ley de amnistía y garantías constitucionales en asambleas populares en todo el territorio nacional. En Las Mercedes, las personas aprobaron, con la mano derecha alzada y un rotundo “¡Sí!”, los artículos de la norma.

La diputada Adriana Pichardo aclaró que con esta ley “jamás se le dará amnistía ni a los corruptos ni a los violadores de derechos humanos o que hayan cometido crímenes de lesa humanidad”.

Guaidó invitó a los ciudadanos a organizarse “en pequeños grupos para que no sientan que es una afrenta”, y llevar a los puestos policiales y alcabalas la norma impresa. Indicó que hoy anunciarán la gran movilización que realizarán la semana entrante.