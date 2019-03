La pregunta de la madre de Miguel Castillo a Michelle Bachelet

Carmen Bracho, madre de un joven asesinado durante las protestas del año 2017, se dirigió este martes a los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviados a Venezuela y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (DD HH) de la ONU, Michelle Bachelet , durante su intervención en la Asamblea Nacional.

Bracho le exigió a Bachelet que reconozca la existencia de la violación de DD HH en el país.

“Quiero preguntarle a Michelle Bachelet si puede sentir el dolor de una madre a la que le arrancan a su hijo sano, profesional, con futuro. Que me diga ella como mujer y mamá que aquí no se violan los Derechos Humanos”, expresó.

La madre del joven asesinado denunció que aún no le han entregado la copia certificada del expediente de su hijo. Agregó que las autoridades se niegan a revelar el estatus del caso de su hijo.

