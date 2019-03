¿Es posible lograr la salida de Maduro con la ruta de la AN y Guaidó?

Analistas políticos explicaron que es posible lograr la salida de Nicolás Maduro para instaurar un gobierno de transición y convocar a elecciones, pero advierten sobre la importancia del apoyo de otros países y de las instituciones internacionales reconocidas para conseguir el objetivo.

El politólogo Pedro Urruchurtu indicó que la comunidad internacional respalda las decisiones del presidente interino de la República, por lo que piensa que no habrá un cambio en la posición de los países que reconocieron el gobierno del presidente interino Juan Guaidó.

“La ruta planteada por la Asamblea Nacional es completamente viable porque tiene unos pasos muy específicos. Está claro que no hay vuelta atrás, y eso lo explicó hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya se dieron pasos muy importantes por parte de la comunidad internacional y será difícil que cambien su posición”, dijo en exclusiva para El Nacional.

Urruchurtu admitió que el paso más complejo del proceso es lograr que Maduro abandone el poder. Afirmó que se cuenta con apoyo de varios países para conseguirlo: “Existe un gran esfuerzo que se traduce en presión internacional. Se siguen dando pasos importantes en contra del gobernante”.

Indicó que es necesario el ingreso de la ayuda humanitaria, pero resaltó que lo primordial es un cambio de gobierno. “La mejor ayuda humanitaria es la salida del régimen”, afirmó.

Advirtió que la dirigencia opositora debe tomar decisiones que permitan avanzar en el plan que permita el cambio político porque se están agotando las vías diplomáticas y aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa”. Destacó que “cada vez que en el país hay un llamado los venezolanos salen a respaldar la ruta de Guaidó”.

Agregó: “Es todo un hemisferio que entendió que en Venezuela convergen fuerzas oscuras, terroristas, el crimen internacional, una serie de elementos que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad de la región. Esto hace imprescindible que Occidente se una para salir de Maduro”.

El politólogo consideró irresponsable la exigencia de algunas personas de que la crisis política sea resuelta en corto plazo. Aseveró que lo importante debe ser que exista una agenda con pasos cumplidos, que van sumando a la presión internacional para lograr el primer objetivo de la ruta que es el “cese de la usurpación”.

Añadió que Venezuela avanzará hacia el gobierno de transición y por ello Maduro intenta establecer diálogos con la oposición. Dijo que “ya no hay tiempo para que vuelva a burlarse del mundo democrático, que sabe que debe dejar el poder cuanto antes”.

Acciones por definir

El analista político Víctor Maldonado coincidió con Urruchurtu en que Maduro no cuenta con la fortaleza política que pretende mostrar en sus alocuciones. Aseguró que a pesar de las dificultades es posible lograr los pasos planteados por la AN.

“Estamos en una etapa que no va a ser fácil, pero que va avanzando y demostrando que el régimen no es tan fuerte como dice ser, están debilitados. Lo que queda demostrado es su crueldad”, apuntó.

Maldonado mencionó las acciones de varios dirigentes opositores para que el país llegara a este punto político y recordó el reconocimiento de la democracia mundial a la juramentación de Guaidó como presidente interino. “Apenas asumió hubo una respuesta inmediata de toda la comunidad internacional para respaldarlo. Entonces vemos un esfuerzo del mundo democrático ante la situación de Venezuela”, añadió.

Sostuvo que las palabras que dijo Trump a los venezolanos representan un compromiso con la democracia del país: “Vemos un esfuerzo del mundo democrático en la situación que atravesamos, y por primera vez un presidente de Estados Unidos habló de Venezuela en su discurso anual; eso no es usual”.

Puntualizó que las decisiones políticas para construir un cambio serán tomadas en las instituciones venezolanas reconocidas por el mundo, como la Asamblea Nacional. “Esto va a jugarse en dos planos: institucional e internacional. Los ciudadanos van a convalidar las decisiones que se toman porque los venezolanos no pueden hacer mucho más pues este es un régimen represivo”, manifestó.

Alertó sobre algunos dirigentes que pretenden desviar al Parlamento de la ruta planteada y los catalogó de “colaboracionistas”. Recalcó que Guaidó y su equipo deben avanzar enfocándose en la reconstrucción del país.

Exhortó al presidente a convocar a todos los sectores del país comprometidos con la democracia para lograr un gobierno de transición que cuente con el respaldo de los factores políticos y sociales de la nación.

“La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de transición que explica cómo será ese gobierno y yo quiero ser muy claro con esto, porque debe haber un gobierno de transición de todos para que se puedan enfrentar los momentos que vienen para lograrla”, recalcó.

Llamado a elecciones

Ambos analistas afirmaron que no se deben realizar elecciones mientras Maduro mantenga el poder en Venezuela. Se debe nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que realice los comicios sin dirigentes inhabilitados y con las condiciones electorales mínimas. “No es posible que haya elecciones con un régimen usurpador en el poder porque sería reconocerlo. Lo que se debe hacer es que cese la usurpación en el menor tiempo posible. Ese CNE representa lo peor del régimen y está destruido por el clientelismo”, lamentó Maldonado.

Urruchurtu exhortó al Parlamento a realizar los procesos para la designación de un nuevo ente comicial. Resaltó que aunque para que se realicen elecciones debe haber un gobierno de transición es necesario no dejar a un lado las labores para el cambio de rectores.

“La prioridad es lograr sacar al usurpador y luego vendrán los 30 días para convocar a elecciones libres. Hasta que no haya el cese de la usurpación no es posible hablar de comicios. La AN debe ir formando el nuevo CNE sin abandonar la ruta planteada”, agregó.

Los analistas aseguraron que, en medio de las dificultades que enfrenta Venezuela, se logrará cumplir con el primer paso de la ruta planteada y que pronto se celebrarán nuevas elecciones con el respaldo del mundo democrático.

“Los ciudadanos tienen un sentido de urgencia para que se logre el cese de la usurpación, porque esto es insostenible, y posteriormente un gobierno de transición que le dé estabilidad al país. Luego de eso se debe convocar lo más pronto posible a elecciones libres”, subrayó Urruchurtu.