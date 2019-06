“Es posible elecciones libres con Maduro, pero con un nuevo CNE”

El diputado a la Asamblea Nacional Timoteo Zambrano indicó este lunes que es posible realizar elecciones libres estando aún Nicolás Maduro en el poder, si se escoge un nuevo Consejo Nacional Electoral.

“Yo creo que sí, si tienes un CNE en que las dos partes digamos que están convencidas y les genera confianza, representa los dos lados y tiene observación internacional creíble”, dijo Zambrano en una entrevista con Globovisión.

El parlamentario reiteró la necesidad de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, en el que ambas partes “estén de acuerdo”.

“Aquí lo importante es que las dos partes garanticen la elección de ese CNE. En esas condiciones nos ayudaría a avanzar en otros aspectos”, señaló.

Zambrano criticó que la oposición no reconozca que existe una negociación en Noruega con el oficialismo, por considerar que esa postura debilita a la delegación.

“Tú no puedes ir a Noruega y decirle a Venezuela ahí no están hablando, no hay negociación. Tienes que asumirlo; en la medida en que asumes fortaleces a tu negociador. Cuando lo niegas, debilitas a tu negociador; no le puedes quitar la fortaleza cuando lo desconoces”, opinó.

Con información de Globovisión