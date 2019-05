Pompeo: La valentía de los venezolanos los llevará a la libertad

El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo condenó la represión de organismos de seguridad contra manifestantes esta semana en Venezuela "Mi mensaje al pueblo venezolano es claro: Estados Unidos está firmemente con ustedes en su búsqueda de la libertad y la democracia. Su valentía y sus voces pondrán a Venezuela en el camino de la libertad y la prosperidad, y nos asociaremos con usted en cada paso del camino.

Continuó: "La represión perpetrada por Nicolás Maduro no tiene límites. Las fuerzas del régimen atacaron una misa católica, conduciendo motocicletas a la iglesia, usando gas lacrimógeno e injurando a muchos", escribió Pompeo este sábado en Twitter.

Aseguró que su país respalda una transición pacífica en Venezuela y que acompañan a los ciudadanos en su lucha por lograr la restitución de la democracia. "Estados Unidos está firmemente con ustedes en su búsqueda de la libertad y la democracia".

"Respaldamos al pueblo y al presidente interino, Juan Guaidó, para apoyar una transición pacífica", manifestó el funcionario.

