Políticos venezolanos en el exilio apoyaron sanciones de EE UU a Maduro

Dirigentes político venezolanos en el exilio apoyaron las sanciones económicas en el sector del oro efectuadas por la administración de Estados Unidos este jueves al gobierno de Nicolás Maduro. Las medidas fueron anunciadas por John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, en un discurso en Miami.

David Smolansky, ex alcalde del municipio El Hatillo en el exilio, recalcó su apoyo a las sanciones y aseguró que es momento de aumentar la presión sobre el gobierno venezolano.

"Los tres regímenes (Venezuela, Cuba y Nicaragua) son sinónimo de pobreza y opresión. Los tres tiranos alteran la estabilidad de la región", comentó en Twitter el dirigente del partido Voluntad Popular (VP).

Carlos Vecchio, dirigente político y también miembro de VP, aprobó de igual forma las sanciones, así lo informó La Voz de América.

El ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Milos Alcalay, señaló que las medidas son, a su juicio, pasos concretos para lograr el restablecimiento de la democracia en el país.

Asímismo, las sanciones al gobierno venezolano recibieron el respaldo de senadores norteamericanos.

Ros-Lehtinen, senadora del partido Republicano, explicó que: "Bolton siempre ha sido un aliado en asegurar que nuestra política exterior sea fuerte pero estratégica contra las amenazas extranjeras. Los regímenes en Cuba, Nicaragua y Venezuela van muy pronto a sentir aún más el peso de nuestras sanciones".

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, expresó su apoyo al gobierno del presidente Donald Trump y su política exterior.

"Ninguna administración en la historia reciente ha tomado medidas más firmes en defender la democracia y en contra de las tiranías en Latinoamérica", aseveró Rubio en Twitter.

Carlos Curbelo, otro senador que se encontraba en el evento en Miami, agradeció a Bolton su compromiso con la libertad y la democracia en la región. "Estados Unidos debe estar junto a las víctimas de la tiranía en Cuba, Venezuela y Nicaragua", detalló Curbelo.

El presidente Nicolás Maduro cuestionó las sanciones en contra de su gobierno durante un acto de graduación de la misión Robinson, y puntualizó su solicitud de diálogo con el presidente Trump.

Con información de La Voz de América

Grateful to @AmbJohnBolton for his commitment to freedom and democracy in our region. The US must stand with the victims of tyranny in #Cuba, #Venezuela, and #Nicaragua. #SOSNicaragua #SOSVenezuela pic.twitter.com/FRG1IIeewm