Políticos consideran que la visita de Bachelet es positiva para el país

La alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ya se encuentra en Venezuela para constatar la crisis humanitaria que se vive en el país, lo que ha generado reacciones de parte de algunas personalidades de la política.

El ex alcalde Antonio Ledezma manifestó en su cuenta de Twitter que espera que la alta comisionada siga su propia ruta en su visita al país. “No era la Cancillería, era ir a La Tumba, son más de 800 presos políticos, civiles y militares. Escápesele al anillo y vaya al hospital J. M. de los Ríos”, indicó.

El diputado a la Asamblea Nacional Williams Dávila considera que el hecho de que Bachelet decidiera visitar al país ya representa una derrota para el régimen, pues “no iría a un país donde no esté pasando nada”.

“Confiamos en que la llegada de la alta comisionada derivará en un informe respecto a las víctimas de la represión del régimen venezolano, lo que generará un importante llamado de atención para la comunidad internacional”, agregó Dávila.

La activista por los derechos humanos Lilian Tintori asegura que la presencia de Bachelet es un logro después de tantos meses de protesta en la sede de la ONU, en Caracas.

“La alta comisionada de Derechos Humanos debe escuchar, ver todo y conocer cada detalle de la violación sistemática de los derechos humanos que sufre la gente que vive en Venezuela”, destacó Tintori.

El parlamentario Tomás Guanipa aseguró que es vital que Bachelet se ponga “del lado de los venezolanos, ya que la emergencia humanitaria ha obligado a que más de 4 millones de personas se desplacen fuera del país.

Mientras que la también diputada Manuela Bolívar espera que, luego de que Bachelet confirme la situación del país, se incremente la presión internacional ante el régimen.

“No importa cuánto intente el régimen ocultarle la tragedia humanitaria, Michelle Bachelet tendría que ser ciega, sorda y muda para no percibir la trágica situación”, comentó el reconocido economista José Toro Hardy.

