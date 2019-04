PNB despojó al abogado de Requesens de su carro y dinero

El abogado Joel García denunció este sábado en la madrugada que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lo detuvieron en la Cota Mil y lo despojaron de su vehículo y dinero en efectivo.

"12:47 am. La PNB me tiene detenido y luego de despejarme de las llaves y dinero, retienen mi vehículo e impiden mi circulación", escribió García en Twitter.

El abogado de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, indicó que el inspector Ángel Mujica, quien ejecutó las acciones, supuestamente cumplía con órdenes de sus superiores.

"Quiero dejar distancia de que en el interior de mi vehículo no hay armas, municiones, explosivos, drogas, dinero, entre otros, por lo que hago responsable al referido funcionario", advirtió.

