Plenaria del Partido Popular fue tribuna de rechazo a Maduro

El Partido Popular (PP) de España realizó una plenaria que contó con la participación de representantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, quienes denunciaron ante los miembros de la asociación política las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en los citados países.

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, aseguró que el PP "no ha apoyado nunca a las tiranías y que siempre ha sido fiel defensor de la libertad", y luego presentó a Leopoldo López Gil, padre del preso político Leopoldo López.

El padre del dirigente de Voluntad Popular inició su ponencia haciendo un reconocimiento a la Asamblea Nacional y a su presidente, el diputado Juan Guaidó.

"Hay quienes están defendiendo la libertad desde la Asamblea Nacional, desde las calles, las protestas y desde las tumbas en los cementerios. Todo porque tenemos un amor a la libertad. Hago un reconocimiento al Parlamento y a su presidente, al que la Constitución le da el mandato legítimo para encargarse de la presidencia cuando el presidente no existe. Maduro no es presidente, es un usurpador que se juramentó después de falsear unas eleccione ", dijo.

López también se pronunció sobre la reunión que mantuvieron los embajadores de la Unión Europea y Maduro.

"Nos llama la atención que ayer Maduro convocó a los embajadores y los embajadores asisten. En qué idioma la gente entiende 'no es no'. No eres licito, no eres presidente. Eres un dictador", aseveró.

Agradeció a los presentes en el acto el buen trato de los españoles hacia los venezolanos.

"España tiene hoy a casi 400.000 venezolanos, y agradezco que nos estén tratando bien. 10% de nuestra población ha dejado nuestro país, y estudios indican que 20% de la población se irá de Venezuela para el año 2020, a menos que hagamos algo, desde aquí, para asfixiar a los dictadores", finalizó.