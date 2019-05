Pizarro sobre acciones del TSJ: Una sentencia ilegítima no callará mi voz

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional, se pronunció este martes ante las acciones del Tribunal Supremo de Justicia, luego de que se le solicitara el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

"La sentencia del TSJ ilegal solo refleja la violación de derechos, el abuso del poder y la fractura de la tiranía. Alertamos a la comunidad internacional y hacemos responsable a este régimen de cualquier daño a nuestra integridad física. No nos detendrán", aseveró Pizarro mediante su Twitter.

Instó a los ciudadanos y a la comunidad internacional a continuar acatando las acciones del único poder del país legítimo. Además, aseguró que el resto de los parlamentarios continuará con sus labores para lograr el cese de la usurpación de los poderes públicos.

"Atacan a la AN por ser el único poder legítimamente electo de nuestro país, por ser reconocido internacionalmente, por representar a millones de venezolanos y por seguir en pie de lucha día a día hasta lograr el cambio para nuestro país", aseguró.

El Tribunal Supremo de Justicia pidió este martes a la asamblea nacional constituyente revisar la inmunidad parlamentaria de Pizarro, así como la de otros tres parlamentarios. Entre ellos, se encuentra Carlos Paparoni, Franco Casella y Winston Flores.

Estos representantes del Poder Legislativo se unen a lña lista de sentenciados por parte de la ANC, que han sido Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo De Grazia, Richard Blanco y Simón Calzadilla.

Hoy, un TSJ ilegítimo, hace una sentencia ilegal que solo busca generar terror y miedo para callarnos, pero aquí estamos, firmes, unidos y dando la cara. No nos rendimos, no nos cansamos y no abandonaremos ningún espacio por el cambio y la libertad de nuestro país.