El diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, declaró que la mayoría de las escuelas cierran el año escolar en medio de crisis, hambre y deserción.

El parlamentario señaló que seis de cada 10 niños abandonan la escuela por falta de alimentos y de transporte para movilizarse a los centros educativos.

“El Estado asigna apenas 100 bolívares para la comida de un niño por día. ¿Qué se puede comprar con ese dinero? Por otra parte, los padres y familias no tienen cómo garantizarles tres comidas diarias a sus hijos. Por eso prefieren no enviarlos a las escuelas y ahorrar el desayuno”, comentó Pizarro, y agregó que la crisis de transporte ha generado que los alumnos no puedan trasladarse por el costo del pasaje, la escasez de efectivo y las unidades no prestan servicio en determinadas rutas.

Añadió que 40% del personal docente ha decidido emigrar o dedicarse a otra profesión porque el salario es insuficiente.

“El sistema educativo del país se viene abajo por culpa de la irresponsabilidad de quienes gobiernan. Mientras ellos siguen llenándose los bolsillos, las escuelas se caen. Los profesores y empleados de los planteles reciben remuneraciones insuficientes para vivir”, aseveró el diputado.

