Pizarro respondió a comentarios de Maduro

Nicolás Maduro calificó el primer Cabildo Abierto, realizado en las adyacencias del Programa de las Naciones Unidas el 11 de enero, como "un show", y dijo que era "el mismo grupo de muchachitos que dirigió las guarimbas". Este sábado Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional (AN), respondió a su comentario.

"El gobierno dice: son unos muchachos. Es verdad, somos jóvenes. No hemos conocido otra cosa, hemos tenido que vivir en un régimen que nos quitó la posibilidad de vivir una vida normal. Pero porque somos jóvenes es que esta pelea es existencial", dijo Pizarro durante un Cabildo realizado en el sector La Urbina, estado Miranda.

El parlamentario instó a los ciudadanos presentes en el evento a "no desesperarse" ante la ruta política trazada por la AN.

"El desespero solo lo tienen quienes no tienen gente. El desespero solo lo tienen los que no controlan, hoy en día, los cuarteles. El desespero lo tienen ellos, que levantan los teléfonos y no reciben respuesta de ningún gobierno", aseveró.