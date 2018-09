Pizarro: “Hoy se inicia otro año escolar en medio del hambre y la miseria”

El diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, denunció la precaria situación del sistema escolar del país. "Hoy millones de estudiantes inician el año escolar en medio del hambre y la miseria", indicó.

Pizarro aseguró que los sueldos de los profesores no alcanzan y por eso han abandonado las aulas para buscar otros ingresos o emigrar. "Los padres sufren no sólo para comprar uniformes, útiles o pagar matrículas, sino para costear los gastos básicos de comida y transporte que necesitan los chamos para ir a clases".

El parlamentario, quien desde hace semanas ha realizado diversas denuncias en materia de educación, criticó el inicio de un nuevo año escolar en medio de improvisaciones e informaciones inciertas.

"A la fecha los entes oficiales omiten cifras y estadísticas que reflejen la crisis que sufre el sistema educativo. En el caso del tema de la deserción escolar, por ejemplo, el gobierno incluso se vanagloria de un supuesto aumento en la matrícula debido a la migración de estudiantes de la educación privada a la pública. Este éxodo se debe precisamente a que los padres no pueden costear los gastos de inscripción, matrículas y uniformes. Pero, además, el régimen ha decidió ignorar la gran cantidad de niños que se han visto forzados a emigrar del propio sistema público porque sus familias no tienen como alimentarlos de manera adecuada, porque no tienen como pagar el pasaje, o porque deben salir a trabajar para ayudar a sus padres con los gastos de la casa".

En el caso de los centros educativos, Pizarro explicó que cada día son más los colegios que consideran la opción de cesar sus actividades, según la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) 400 colegios privados cerraron sus puertas para el inicio de año escolar.

"Hoy por hoy, el costo de mantener la infraestructura, los gastos administrativos y el pago de la nómina de profesores y personal supera los ingresos que tienen los planteles. Los colegios también se ven afectados por el colapso y la crisis que ha generado este régimen ¿cómo inicia clases un colegio al qué no le llega el agua desde hace dos meses? ¿O un colegio en cuya puerta hay un basurero porque el servicio de recolección de basura es inexistente? La crisis económica, la de los servicios públicos, la emigración: todos esos factores influyen en el desarrollo del sector educativo".

"El sistema educativo del país se ha convertido en un chanchullo para quienes gobiernan, todos los años aprueban presupuestos para inaugurar escuelas, para reformarlas para el PAE, para subsidios y bonos y nada de eso se ve traducido en mejoras al sistema escolar sino en corrupción. Hace un par de semanas anunciaron un bono de 200 bolívares soberanos que es más bien una burla a la necesidad y a la realidad que están viviendo hoy millones de padres ¿qué se puede comprar hoy con 200 bolívares cuando una libreta cuesta el doble o más?" cuestionó, el diputado.

