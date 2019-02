Pizarro: No estamos dispuestos a retroceder

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional, indicó este domingo que el Poder Legislativo a contabilizado entre 14 o 25 fallecidos en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, por represiones durante los últimos días.

"Según Provea son ocho los muertos. Santa Elena de Uairén está sitiada por las fuerzas militares. Nos informan que pueden haber entre 14 y 25 asesinados, pero no tenemos una cifra confirmada", dijo Pizarro durante un balance en el Centro Cultural Chacao.

Señaló que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, volverá al territorio nacional luego de reunirse este lunes con el Grupo de Lima. "No está previsto un presidente en el exilio. Guaidó va a volver a entrar, porque nosotros hemos entendido que en política se predica con el ejemplo. Se lidera con presencia y con franqueza", indicó durante una rueda de prensa.

Informó que el barco proveniente de Puerto Rico con toneladas de ayuda humanitaria tuvo que embarcar en Curazao debido a amenazas militares. "El barco con cargamento de ayuda humanitaria proveniente de Puerto Rico, sufrió amenazas militar. Tuvo que retroceder y se encuentra en Curazao", discernió.

Explicó que después de la reunión que tendrá este lunes con le Grupo de Lima, el mandatario encargado retornará a territorio nacional. "A partir de las conversaciones de este lunes con el Grupo de Lima, el Vicepresidente Mike Pence y la Unión Europea, el presidente Guaidó iniciará su retorno a Venezuela", indicó.

El parlamentario señaló que han recibido las sugerencias externas que solicitan una solución política y pacífica a la crisis, pero insistió en que la neutralidad por parte de los integrantes de la comunidad internaiconal con respecto a lo sucedido no puede continuar sucediendo

"Aceptaremos los mecanismos de solución política, pero no permitiremos la neutralidad por parte de otras naciones porque solo benefician al opresor. Nuestra ruta está abierta a una solución política para una transición ordenada y pacífica. No vale la pena que intenten llevar a todo un país a la inmolación. Nosotros no estamos dispuestos a retroceder", aseveró.

Posteriormente, Pizarro rechazó las acciones de los dirigentes oficialistas durante las últimas horas, cuando se quemaron parte de los camiones que trasladaban la ayuda humanitaria mientras que Nicolás Maduro y su esposa se apreciaban bailando en los medios de comunicación naciones.

"Mientras masacraban indígenas y campesinos, Maduro bailaba salsa en una tarima con Delcy Rodríguez. Señor Maduro y señor Jorge Rodríguez ¿celebraban que el país se siguen muriendo personas?", sentenció el diputado.

Por otra parte, instó a que se cumpla el "cese de la usurpación" para que en el país se puedan llevar a cabo elecciones libres.