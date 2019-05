Pizarro: No callarán la voz de quienes luchamos por Venezuela

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional, afirmó este martes que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de allanarle la inmunidad parlamentaria a él y a otros tres diputados, como ha ocurrido en los últimos días, no servirá para callarlos.

“La sentencia del TSJ ilegal solo refleja la violación de derechos, el abuso del poder y la fractura de la tiranía. No callarán la voz de quienes luchamos sin descanso por Venezuela”, expresó.

Añadió: “Atacan a la Asamblea por ser el único poder legítimamente elegido de nuestro país, por ser reconocido internacionalmente, por representar a millones de venezolanos y por seguir en pie de lucha día a día hasta lograr el cambio para nuestro país”.

Alertó a la comunidad internacional en el sentido de que cualquier agresión en su contra sería obra del “régimen”. Sin embargo, manifestó que “no hay miedo ni dudas, hay un plan que de la mano de Juan Guaidó, y desde la AN, hemos venido desarrollando”.

Hoy, un TSJ ilegítimo, hace una sentencia ilegal que solo busca generar terror y miedo para callarnos, pero aquí estamos, firmes, unidos y dando la cara. No nos rendimos, no nos cansamos y no abandonaremos ningún espacio por el cambio y la libertad de nuestro país.