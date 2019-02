Pizarro aseguró que la ayuda humanitaria es “de vida o muerte”

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional, indicó este martes que la ayuda humanitaria es de vida o muerte para los venezolanos y rechazó las declaraciones del régimen de Nicolás Maduro que señalan que es una “limosna”.

“Tenemos muy claras las prioridades, el régimen dice que ayuda humanitaria es limosna, desde acá le decimos que la ayuda humanitaria es de vida o muerte, basta de simulación sobre la emergencia humanitaria”, indicó Pizarro durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

El parlamentario señaló que la ayuda humanitaria no es una solución completa a la crisis que atraviesa el país, pero que representa un alivio para aquellas personas que no tienen insumos y están en una situación de vida o muerte.

Agradeció al Grupo de Lima y a los países que manifestaron su voluntad de contribuir en el ingreso de la ayuda humanitaria al país.

“No vamos a discriminar la ayuda por colores políticos, no vamos a partidizar la ayuda, no se trata de discursos vacíos para que nos aplaudan; sino de ayudar efectivamente a niños, a mujeres en estado de gestación, adultos mayores, pacientes”, aseguró.

