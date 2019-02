Pizarro: El 23F haremos realidad el compromiso con los venezolanos

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional (AN), aseguró este martes que a partir del próximo 23 de febrero comienza otra etapa de presión y organización.

“Nosotros asumimos un compromiso con los venezolanos y ese compromiso este 23 de febrero tenemos que hacerlo realidad”, dijo Pizarro durante la sesión ordinaria.

El parlamentario indicó a la Fuerza Armada Nacional (FANB) que el país no le teme a las armas y a la fuerza, y que solo le tiene miedo a la crisis que confronta el país.

“No se equivoquen creyendo que este país le tiene miedo a la bayoneta y a la violencia. El único miedo que este país tiene hoy es a esta crisis, a esta mortandad y a esta división”, señaló.

