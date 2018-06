Piden activar liderazgo desde las bases

Dirigentes de la oposición reconocen que el sector atraviesa un momento precario que se acentuó luego de las presidenciales del 20 de mayo, en las que resultó reelecto Nicolás Maduro.

El diputado Ángel Medina (de Primero Justicia) dijo que aunque la oposición no está en un buen momento, no es la peor circunstancia por la cual han pasado los adversarios de la revolución. “En las malas, en las bajas como ahora, también hay oportunidad de aprender y de reaprender. El momento es complejo por el ataque a los partidos y porque quienes intentan ser una opción real son llevados presos o inhabilitados. Además, muchos dirigentes dicen en el discurso que estamos en una dictadura, pero no actúan ni se enfrentan al gobierno en una circunstancia como ésta”, indicó.

Medina, también politólogo, añadió que la estrategia no necesariamente es tomar las calles y la protesta masiva, menos cuando la oposición ha perdido su capacidad de movilización. De allí su llamado: “Se deben hacer protestas pequeñas, descentralizadas, a partir de la organización de base. Hay quienes piensan que la propuesta más adecuada es llenar la autopista y se pueden hacer protestas pequeñas con el mismo efecto”.

Añadió que la oposición ha cometido errores, tantos como el propio gobierno. “Solo que la carga del fracaso del modelo oficial se endosa a la oposición al no tener políticas asertivas que construyan el finiquito del gobierno. La oposición no logra estructurar un liderazgo para la conducción de sus activos. La mezquindad y falta de visión de alta política cierran el paso a quienes tienen el peso para esta tarea”, declaró el parlamentario Edgar Zambrano (AD) en tono autocrítico.

Afirmó que la situación también es dura para el gobierno que no logra obtener credibilidad en escenario alguno. Medina cree que los dirigentes jóvenes están llamados a abrirse paso “porque en política nadie te lo da, debe asumirse”.

Zambrano es partidario de que los jóvenes y los dirigentes experimentados trabajen juntos porque ambas partes son importantes para la recuperación del país. “Se trata de dos actores con roles categóricos y argumentos motivacionales que son direccionados a los diferentes espacios políticos”.

Un dirigente de Voluntad Popular, que pidió no citar su nombre, señaló: “La crisis no se resuelve solo con liderazgos jóvenes. Precisamente son los jóvenes y los radicales los que nos llevaron a un callejón sin salida. Le apuestan todo a la invasión extranjera y a los militares”.