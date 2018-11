Petro a Diosdado Cabello: "No me interesa el apoyo de Maduro"

Gustavo Petro, senador colombiano, aseguró que no le interesa el respaldo del gobierno venezolano. Esto en respuesta a las acusaciones de Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, quien lo acusó de buscar apoyo del oficialismo para su campaña

"La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela, luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución", escribió Petro en Twitter.

Cabello afirmó en su programa de televisión "Con el Mazo Dando" que el representante colombiano vino a Venezuela para pedir apoyo para su campaña y ahora tiene el rechazo del gobierno venezolano.

"Uno ahorita dice yo creo que lo mejor para Colombia era que ganara (Iván) Duque, imagínate que hubiera ganado Petro, ahora Petro no quiere saber nada del chavismo, Chávez le hiede, por eso es que no ganan", dijo Cabello.