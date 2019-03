Periodista de Tves fue despedida por hablar sobre la crisis del país

Edixandra Oviedo, periodista especializada en la fuente deportiva, indicó este jueves que no le fue renovado su contrato en la televisora oficialista Tves por hablar sobre la crisis del país públicamente.

“Hoy se me informó que no se me renovaría el contrato que se venció en enero, pero este jueves fue que me dijeron. Tves es un medio de comunicación que no permite que su personal se exprese sobre la situación que vivimos en Venezuela, por decir lo que padezco como venezolana, lo que sufren familiares, amigos y el pueblo por un gobierno incompetente que lo único que busca es una excusa sobre todo lo que está mal, que es bastante”, señaló la periodista mediante una publicación en Instagram.

Aclaró que su posición política no afectó en su labor profesional y agradeció el tiempo que permaneció en dicho canal. A su vez, expresó su alivio por no tener que continuar lidiando con las constantes presiones y obligaciones como participar en las marchas y en las elecciones.

“Ya son muchos años tolerando que me obliguen a ir a marchas porque en Tves hacen renunciar a la gente por negarse a ir a una marcha, algo totalmente ilegal. Que me impongan ir a votar, que me censuren porque hay temas, incluso en el deporte, que no se pueden tratar o informar porque simplemente afectan al oficialismo, que inspeccionen constantemente las redes sociales para ver qué dices, qué publicas, incluso con el aderezo de ‘te estás buscando un full day en el Sebin’”, argumentó.

Por otra parte, los usuarios de las plataformas sociales reaccionaron ante el pronunciamiento de la comunicadora social, tanto a favor como en contra de las declaraciones de Oviedo por relacionarla directamente con el oficialismo, aunque expresó que es opositora.