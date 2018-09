Penfold: Es necesario un acuerdo de gobernabilidad institucional

Michael Penfold, analista en políticas públicas, aseguró este lunes que las medidas económicas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro no representa una solución para la crisis que vive el país.

“Más que un programa, son una serie de medidas, donde vimos una devaluación, un aumento en materia fiscal, una fluctuación y liberación del tipo de cambio que no vienen ocurriendo y ninguna da respuesta a los verdaderos problemas. Al final del día, estamos ante una serie de medidas que no llenan las expectativas. No logran frenar el deterioro económico del país”, dijo en una entrevista en Globovisión.

Señaló que el nuevo convenio cambiario es insuficiente para solucionar el problema inflacionario que vive el país.

“El convenio cambiario en el papel, no habla del Dicom, no habla del Petro. Habla de una fluctuación cambiaría y de una eliminación del control cambiario. Pero la realidad se contrasta cuando se sigue operando con el Dicom: donde no hay una oferta de dólares”, destacó el analista.

Penfold indicó que Venezuela necesita apoyo financiero internacional; sin embargo, señaló que no precisamente el que China ofrece.

Con información de Globovisión