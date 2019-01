Penfold: Decisión de la UE plantea un dilema a Nicolás Maduro

Michael Penfold, analista en políticas públicas, comentó este sábado que la decisión de la Unión Europea (UE) de instar a Nicolás Maduro a realizar elecciones presidenciales le plantea un dilema debido a que de no aceptar ocasionará que el bloque europeo respalde a Guaidó como presidente interino de la República.

El analista explicó que si Maduro acepta la realización de unas nuevas elecciones, estaría aceptando que su “presidencia” carece de legitimidad de origen, situación que generaría que deba acatar las decisiones de la Asamblea Nacional. Mientras que en caso de no aceptar esto generará que la UE respalde y reconozca a Guaidó.

“El dilema es el siguiente para Maduro. Si reconoce públicamente nuevas elecciones competitivas, transparentes y democráticas acepta que no tiene legitimidad de origen. Por lo tanto, frente a la falta absoluta les toca reconocer las decisiones de la AN y su salida del poder. Si no ‘acepta’ públicamente entonces la UE reitera su reconocimiento de la AN para restaurar el orden constitucional y reconoce formalmente la presidencia interina de Guaidó. Se une así al Grupo de Lima, EEUU y otros países con todas sus implicaciones de derecho internacional”, publicó Penfold en Twitter.

El analista en políticas públicas agregó que la UE no planteó a Maduro que realice elecciones presidenciales, debido a que esto es competencia de la AN, sino que acepte la realización de las mismas.

“En ningún caso, la UE estaría planteando que Maduro ‘convoque’ elecciones ni que se quede en el poder. La convocatoria solo la puede hacer la AN conjuntamente con la renovación de todos los poderes públicos, incluyendo el CNE”, añadió.

