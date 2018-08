Pastrana: Maduro no te vas a escapar de la Corte Penal Internacional

Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, advirtió este viernes a Nicolás Maduro, que de la Corte Penal Internacional no se va a "escapar" luego de que Juan Requesens, diputado de la Asamblea Nacional (AN), fuese detenido por los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

"Nicolás Maduro de la Corte Penal Internacional no te escapas", dijo Pastrana mediante Twitter.

El ex presidente de Colombia también se refirió sobre un video difundudido hoy sobre el parlamentario y rechazó la situación.

Pastrana tambien comentó que, a su juicio, Vladimir Padrino López se encontraba "mirando el cielo", antes de que ocurriera el "atentado" en contra de Maduro.