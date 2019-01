Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, reiteró su reconomiento a la Asamblea Nacional (AN) y su desconocimiento al mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela a partir del 10 de enero.

El representante conversó vía teléfonica con Juan Guaidó, presidente de la AN, en la cual aseguró que el mandato de Maduro es ilegítimo. "No reconocemos al gobierno de Maduro porque no hay elecciones regulares y no hay estado de derecho en el país", indicó.

"No se puede reconocer a un gobierno donde hay ciudadanos y niños que se mueren de hambre. Por eso, no reconocemos, como Parlamento Europeo, el régimen de Maduro".