Parlamentarios solicitaron a Italia que reconozca a Guaidó como presidente

Biaggio Pillieri, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Fracción 16 de Julio (F16J), consignó este miércoles un documento ante la embajada de Italia en Caracas en el que instan al país europeo a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino.

El parlamentario hizo la solicitud ante la misión diplomática junto a varios legisladores de ascendencia italiana.

"El diputado Biagio Pilieri consignó, junto con otros diputados de ascendencia italiana, un documento ante la Embajada de Italia en Caracas para que se sumen a los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela", indicó la F16J en Twitter.

Luigi Di Maio, vicepresidente del gobierno de Italia, aseguró que debido a que Guaidó "no había sido elegido por el pueblo", no podía ser reconocido como presidente de Venezuela. “No queremos llegar al punto de reconocer a personas que no han sido votadas, como es el caso de Guaidó, que se proclamó presidente de Venezuela el 23 de enero pasado”, afirmó el pasado 3 de febrero, y agregó su disposición para colaborar en al realización de nuevas elecciones generales en el país.

Debido a la posición del gobierno, el presidente italiano, Sergio Mattarella, aseveró no puede haber dudas entre la "democracia y la "fuerza" y llamó a que el gobierno adopte una postura oficial sobre la crisis de Venezuela, después de que numerosos países de la Unión Europea (UE) reconocieran este lunes a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"No puede haber incertidumbre ni dudas: la elección es entre la voluntad popular y el deseo de auténtica democracia, por un lado, y por otro la violencia de la fuerza".

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también solicitó al gobierno de Italia a reconocer como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó y permitir así una postura "unitaria" de la Unión Europea.

Con información de Efe