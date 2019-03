Para recuperar el sistema eléctrico hay que salir de Maduro

Venezuela supera las 48 horas sin energía eléctrica. Lo inédito de la situación se agrava en el interior del país donde ni siquiera se observa algún plan de emergencia por parte del gobierno, explicó Elías Matta, diputado de Un Nuevo Tiempo por Zulia y presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.

“Todo el occidente ya tiene 2 días completos sin luz y no se han tomado acciones mínimas para hacer la contingencia más llevadera. No hay camiones para proveer de agua a la población, por ejemplo, o un plan especial de atención. Es la inacción total de un gobierno corrupto que debe salir de inmediato”, afirmó.

Matta advirtió que la opacidad y desinformación sobre la situación real es terrible. “La falla se inició por un incendio que se ocasionó por la falta de mantenimiento en la línea de transmisión de 765 kW. No tengo la menor duda de eso porque todas están escondidas en el monte y con la sequía que tenemos en el país la posibilidad de un siniestro es muy fácil. La versión extraoficial que se ha dado parece muy plausible”, indicó.

Esta situación generó una sobrecarga y se dispararon las protecciones en Guri, lo que propició que se cayera el sistema, aseguró: “Lo que también pareciera es que no hay la experticia para levantarlo de acuerdo a los protocolos de ingeniería cuando ocurren este tipo de situaciones”.

Pidió seriedad al encargado de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez: “Este señor cada vez que hay un evento eléctrico nos dice que es un saboteo. Eso no puede continuar. Su irresponsabilidad es la de no decirle la verdad al país y no tomar las decisiones a tiempo”.

Recordó que en 2009 se decretó la emergencia eléctrica y fueron aprobados cuantiosos recursos. “Se invirtieron casi 75 mil millones de dólares y hay una responsabilidad política de los distintos ministros que pasaron por ahí, Jesse Chacón, Alí Rodríguez Araque y Nervis Villalobos, por decir algunos. Todos son responsables de esta crisis”, aseguró.

Carlos Alberto Michelangeli, diputado de Acción Democrática por Anzoátegui y también parte de la comisión, señaló que los únicos culpables de la crisis eléctrica son los oficialistas. “La inversión que se había previsto se la robaron y se perdió la meritocracia”, subrayó.

“Esta tragedia ya la habíamos anunciado desde hace años. Ya sabíamos que esto iba a pasar por la falta de inversión en la producción de energía eléctrica, en la distribución y en el mantenimiento. Lo más inmediato que tenemos para recuperar el sistema eléctrico es la salida de Maduro del gobierno. El tema energético es una emergencia. Ellos son los culpables de la catástrofe que está viviendo el país en este momento”, subrayó.

Destacó que los oficialistas no tiene capacidad para afrontar la situación ni siquiera para paliar la emergencia: “El país se les ha ido de las manos. La empresa eléctrica está desmantelada y en ruinas. Yo no quisiera pensar que son tan enfermos para que hayan hecho esto a propósito”.