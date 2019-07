Padrino López le da tranquilidad a Maduro, aseguran especialistas

Nicolás Maduro pretende ejercer el control militar al ratificar como ministro de la Defensa al general Vladimir Padrino López, y a Remigio Ceballos como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, explicaron especialistas.

Este domingo Maduro confirmó a Padrino López y Ceballos en sus cargos durante la graduación de 966 cadetes. Como nuevo comandante del Ejército en sustitución de Jesús Suárez Chourio, nombró a Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente. De Suárez Chourio aún no se ha dicho si lo ubicarán en algún cargo de gobierno.

Enrique Prieto Silva, general retirado y especialista en Asuntos Militares, aseguró que “si no fuese por Padrino López, la Fuerza Armada no sostendría a Maduro en el poder”. Agregó: “El Ejército no apoya a nadie: ni a la oposición ni al oficialismo”. Explicó que Maduro recurre a los ascensos militares para ganar fidelidad.

Javier Ignacio Mayorca, periodista especialista en Criminalística y Seguridad, señaló que Padrino López y Ceballos son claves para el régimen, porque son los responsables de generar un acercamiento con el mundo militar.

“Padrino López se encamina a su sexto año de carrera extendida, lo que no se hacía desde 1958. Padrino es el oficial que le garantiza la tranquilidad a Maduro”, afirmó. Aseguró que “Maduro ha sido conservador en la designación de los mandos militares”.

Padrino López desempeña la vocería militar y Ceballos las acciones tácticas, en una dupla que trabaja unida por segundo año consecutivo.

Fernando Ochoa Antich, ex ministro de la Defensa, indicó que Maduro escogió los cargos militares que le generan confianza, por eso optó por reafirmar los cargos de mayor importancia.

Explicó que hay una ruptura en la designación de los cargos según la antigüedad de los militares, para garantizarle a Maduro la gobernabilidad en las tropas.

Afirmó que el régimen ha intentado ideologizar a la Fuerza Armada para que defiendan un mandato y no al país, pero no ha funcionado del todo, porque la presión social y la inconformidad entre las tropas es superior.