Padre Numa Molina aseguró que Maduro se reunió con monseñor Diego Padrón

El padre Numa Molina reveló que Nicolás Maduro se reunió y ofreció ayuda a Diego Padrón, ex presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, para recibir y trasladar las medicinas de Cáritas Venezuela.

"Visto que hablan tanto de ayuda humanitaria y que culpan al gobierno de no querer recibir las medicinas, quiero revelar por primera vez un hecho. He asistido a una reunión reservada entre el precedente presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Padrón, Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores", dijo.

Según Molina, Maduro dispuso de un camión de la Guardia Nacional Bolivariana para trasladar las medicinas cuando llegaran al país, reseñó Noticiero Digital.

"Luego de dos a tres días, he pedido al entonces ministro encargado, Elías Jaua, si habían llegado los contenedores de medicinas prometidas por Cáritas y él me ha respondido que había llegado solo una pequeña caja que podía entrar en la cajuela de un carro. Era solo un show, un montaje. Frente a tanta falsedad he decidido revelar este episodio", comentó.

Con información de Noticiero Digital.