OVV asegura que aumentó el uso de colectivos para amedrentar

Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, OVV, ofreció detalles sobre la actuación de las fuerzas de orden público respecto a las recientes protestas registradas en el país.

“Pareciera que algunos oficiales han decidido no actuar más de forma violenta frente a las movilizaciones ciudadanas y eso ha llevado a que usen más a los grupos de civiles armados”, explicó Briceño en una entrevista.

También agregó que, pese a que la gente pueda sentir miedo, la molestia y la desesperación han generado un “proceso de desobediencia continua”.

“Hay una situación de ingobernabilidad que se puede notar claramente”, finalizó.

Roberto Briceño León, director del @ovv_violencia: Intentan intimidar a la población, pero esa amenaza no ha estado dando resultados de ninguna manera. No es que la gente no tenga miedo, es que aun con miedo los niveles de desesperación son grandes. Por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/Ce7iiC0KeU