Ortega Díaz aseguró tener pruebas que comprometen a Diosdado Cabello

Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela, afirmó este sábado que tiene pruebas en contra del constituyentista Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre el caso de Odebrecht.

“Contra Diosdado Cabello tenemos elementos que lo comprometen y no solamente con el caso de Odebrecht, hay otros casos que no los he hecho públicos”, agregó Ortega.

La ex fiscal también aseguró que dichas pruebas las ha entregado a las autoridades para que puedan adelantar una investigación y sancionarlo por los hechos que ha cometido.