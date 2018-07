Oppenheimer: Venezolanos han sido engañados por discurso duro de Trump

Andrés Oppenheimer, conferencista y escritor argentino, dijo este miércoles que los venezolanos han sido engañados por el presidente estadounidense Donald Trump para creer que Estados Unidos invadirá Venezuela.

“Muchos venezolanos han sido engañados por Trump a creer que Estados Unidos invadirá Venezuela en cualquier momento. Lo cierto es que el gobierno de Trump merece crédito por haber continuado y expandido las sanciones impuestas por el ex presidente Obama contra altos funcionarios venezolanos (…) Pero la realidad es que el discurso duro de Trump es, en gran medida, teatro político, por no decir demagogia barata. No ha suspendido los vuelos comerciales a Cuba, ni los cruceros a la isla, ni ha exigido a Putin, que sepamos, en su reciente cumbre que deje de apoyar a Venezuela”, expresó Oppenheimer en El Nuevo Herald.

El conferencista argentino denunció que la administración norteamericana estaba reprimiendo los solicitantes de asilo venezolano.

Invitó a los miembros del partido demócrata estadounidense a pronunciarse en contra el gobierno de Venezuela y Nicaragua si quieren ganar las simpatías de los votantes. Consideró positivo que Joe Biden, quien a su juicio es un posible candidato demócrata para 2020, señalara que todo el hemisferio tenía el deber de ayudar a Venezuela.

“Si los demócratas no le prestan más atención a los votantes cubanos, venezolanos y nicaragüenses de la Florida, corren el riesgo de perder las elecciones legislativas de noviembre en este estado, y pueden perder las elecciones nacionales del 2020”, señaló el escritor.

Con información de El Nuevo Herald