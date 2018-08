Oposición: Más de la mitad del país acató llamado a paro

Protestas y comercios cerrados marcaron en varios estados del país el llamado a paro nacional, convocado por los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y La Causa R, y respaldado por el Frente Amplio Venezuela Libre, en contra de las medidas del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, es difícil precisar el alcance debido a que no está claro si todos los comercios que cerraron fue porque se incorporaron a la protesta de la oposición o porque todavía tienen dudas sobre las medidas económicas anunciadas.

Andrés Velásquez (La Causa R) ofreció en la mañana un primer reporte de la jornada: afirmó que 60% del país acató el llamado, en unos estados más que en otros. Pero después del mediodía el paro arreció: los comercios que prestaron servicio al público temprano cerraron, afirmó.

“Se reanuda la lucha del pueblo venezolano contra esta dictadura luego de varios meses prácticamente paralizada e inmovilizada por el desaliento en el que se encontraba la población … Si algo positivo tiene esta jornada es que el pueblo retomó sus bríos. Y aunque no fue 100%, está claro que más de la mitad del país respondió”, aseveró.

Señaló que fue más contundente en el interior del país. En zonas de los estados Lara, Bolívar, Zulia, Guárico, Táchira, Mérida, Anzoátegui, Sucre y Monagas hubo una “respuesta positiva”.

El diputado José Antonio Mendoza (Primero Justicia) escribió en Twitter a las 1:13 pm que 65% de los comercios en Maturín se unieron al paro en rechazo al “paquete rojo” de Maduro y “que solo busca aniquilar lo que queda del sector privado y productivo”.

El ex alcalde de Barquisimeto y dirigente de LCR Alfredo Ramos declaró que a las 3:30 pm se intensificó el paro en zonas populares del centro, este, oeste, norte y sur de la capital de Lara. Agregó que los sectores transporte y comercio respaldaron 90% la convocatoria.

En Táchira algunos establecimientos abrieron, pero otros levantaron las santamarías solo para limpiar los locales y continuar con el inventario.

Movimiento Juventudes de Voluntad Popular informó en Twitter, a las 12:32 pm, que jóvenes salieron a la calle en el estado Falcón a manifestar contra el “paquetazo rojo que ha implementado el régimen”.

Velásquez añadió que a partir de hoy y hasta el viernes habrá asambleas de ciudadanos con dirigentes de varios partidos, y el sábado concentraciones y movilizaciones en toda Venezuela, actividades en las que participa el Frente Amplio.

En la capital. El color gris de las santamarías abajo coloreó varias zonas de la Gran Caracas. En una sola cuadra del centro de la ciudad capital 10 negocios estaban cerrados. Comercios como charcuterías, zapaterías, sastrerías, confiterías, panaderías, papelerías y ferreterías no abrieron.

El panorama en Chacao era parecido. En la avenida Francisco de Miranda era alta la cantidad de establecimientos con la santamaría cerrada. Había poco tránsito de vehículos.

Sin embargo, en Santa Mónica la mayoría de los negocios estaban abiertos. El encargado de una venta de repuestos dijo que no pudo conseguir un tornillo para montar un suplemento de un carro debido a que las ferreterías estaban cerradas.

“Antes participábamos en todos los paros, en las marchas, hasta colaboramos con motos en el plebiscito para trasladar las cajas, pero eso se acabó. No hay oposición y hay que trabajar. Si no trabajamos no podemos pagarles a los empleados, al señor que tiene que llevar la comisa a su casa”, expresó el encargado.