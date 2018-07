Oposición aceptó llamado de la MUD

En la oposición no están negados a una articulación urgente en medio de la creciente conflictividad del país y aceptan el llamado del ex gobernador Henrique Capriles a concertar estrategias comunes mediante un plan de acción. Sin embargo, advierten que en este momento no está en disputa el liderazgo de los adversarios de Nicolás Maduro.

“En la necesidad de la unidad coincidimos todos. De hecho, lamentamos la decisión de AD de salirse de la MUD. Al país no le importa el nombre del paraguas que nos una, pero sí que haya una ruta clara y coherente. Coincidimos con la mayoría del país en la necesidad del cambio urgente”, señaló el diputado Juan Andrés Mejía, coordinador nacional encargado de Voluntad Popular.

Difirió de los señalamientos de Capriles de que el liderazgo opositor no está leyendo el momento que vive el país: “Yo creo que sí lo entendemos. El diagnóstico es muy fácil hacerlo, el país está en crisis y la oposición vive uno de los peores momentos. Parte del problema es que unirnos para ganar elecciones no es posible porque el gobierno no se permite perder; tampoco podemos unirnos solo para protestar; esto al igual que la presión internacional es importante, pero no suficiente. El reto es plantearse una alternativa”.

Mejía indicó que no es cierto que la oposición no se haya reunido recientemente y sostuvo que estos encuentros se han dado de manera formal e informal. “Más allá de salvar el liderazgo opositor debe salvarse el país”, dijo.

Stalin González, diputado de UNT, señaló que sí están claros sobre la gravedad del momento que vive Venezuela, pero subrayó: “Acompañada de la articulación opositora debe haber la renovación del liderazgo y de la conducción política”.

González dijo que comparte el llamado de Capriles y aseguró que en UNT se ha discutido sobre el rumbo opositor. “Se ha acordado hacer todo el esfuerzo por recomponer la unidad. Se han hecho reuniones bilaterales con los distintos partidos y liderazgos”, informó.

“Toda propuesta orientada a los intereses supremos que permitan hacer de la unidad una estructura monolítica como carta de presentación frente al desastre nacional que gobierna el país es positiva, siempre y cuando esté impregnada de la voluntad política que permita conjugar esfuerzos”, aseveró Edgar Zambrano (AD). Destacó que la MUD no es la panacea ante la crisis y recordó que hay iniciativas de concertación como el Frente Amplio.

Exhortó a actuar sin mezquindades. “En AD siempre prevalecerá Venezuela, todo lo que no sea para repetir las historias ya conocidas de egocentrismo y radicalismos extremos”. Zambrano indicó que la tradición de su partido evidencia que siempre ha sido “un gran interlocutor”.

El diputado Luis Barragán (Vente Venezuela) afirmó que el llamado de Capriles también fue hecho por María Corina Machado al cumplirse un año del 16 de julio, cuando exhortó a la articulación opositora. "Hay dos palabras que nos unen: fuera Maduro”, dijo Machado.

Barragán afirmó: “Hubo sectores que se deslumbraron con la victoria parlamentaria de 2015 y luego de interpretar el mandato ciudadano de hace un año, trataron de confiscarlo”. Afirmó que el primer punto es honrar desde la AN la consulta popular avalada por más de 7 millones de venezolanos.

“Soy Venezuela ha hecho incansables llamados para ponernos de acuerdo y enfrentar al régimen, luego de que la misma Asamblea Nacional declarara el abandono del cargo de Maduro”.

Agregó que no está en juego ninguna candidatura presidencial “ni la capitanía general de la oposición”.