Olivares: "Yo no sé si me quiten la vida tratando de cruzar el puente"

"Una de las cosas más diíficles para mi es que mis padres no han podido ver a mi hijo, Francisco, no han visto su primer diente", dijo el parlamentario José Manuel Olivares. Huyó del país junto a su esposa y a su bebé de tres meses de nacido en el año 2018, debido a que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) emitió una orden de captura en contra de su pareja, Jofreny González.

Ahora forma parte del equipo organizador de la ayuda humanitaria ubicada en el centro de acopio en el Puente Internacional Las Tienditas, en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

Entiende que es "parte el costo que tiene que pagar en la política", y ahora trabaja diariamente en el almacén donde se encuentran los insumos instantáneos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otros alimentos como harina precocida y lentejas. Ha sostenido reuniones con senadores estadounidenses, como Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, y se concentra en un objetivo: lograr que las donaciones ingresen al territorio nacional para que sirvan a la población más vulnerable por la crisis.

"Tenemos la responsabilidad de hacerlo bien, de que el país prospere. Para mi es muy duro. Tuve que decirle a pacientes con cancer que no había medicinas", confiesa, y admite que, a pesar de su carrera política, nunca ha perdido la sensibilidad y la responsabilidad social.

La premura de su exilio, sin embargo, no le hizo abandonar su profesión. "He trabajado gratuitamente como médico y me ha tocado hacer varias cosas para sobrevivir", advirtió.

Volver al país, volver a la Asamblea Nacional, volver a La Guaira, pero cargados de insumos que permitan salvar vidas, es la prioridad para Olivares. "Ver la salida de Maduro, es un momento que todos estamos esperando. Ese sentimiento, ese nudo que se te hace en la garganta, lo sienten cuatro millones de venezolanos afuera, lo sienten los diputados de la Asamblea Nacional, lo sienten todos, es lo que nos mueve".

A pesar de la confianza que expresa a la hora de hablar del ingreso de las donaciones internacionales el próximo 23 de febrero, deja un espacio para la duda. "Yo no se si al llegar me metan preso, no se si me quiten la vida al tratar de cruzar el puente, pero prefiero que mi hijo se sienta orgulloso de ser venezolano y le expliquen qué pasó, en vez de tener que explicarle por qué Venezuela sigue siendo sometida por Nicolás Maduro y los cubanos", aseveró.