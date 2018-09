José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Vargas, indicó el viernes que cuando llegó a la frontera un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le aconsejó por dónde debía cruzar.

El parlamentario señaló que al llegar a la frontera junto a su familia un GNB los detuvo y le solicitó que se bajara del vehículo para pedirle que no dejara de luchar por Venezuela.

“Él me dice que me baje del vehículo y que lo acompañe, luego me pregunta si soy diputado y me dice ‘diputado quítese la gorra y los lentes porque llama más la atención, yo soy opositor e imaginó que va a cruzar por una trocha, le voy a pedir que no cruce por ahí y que lo haga por otro lado y que por favor no deje de luchar por nuestro país”, dijo el parlamentario en una entrevista para el programa Aló, Buenas Noches.

Olivares explicó que antes de irse del país recibió una llamada del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la que le dijo que tenía una orden de captura contra su mamá, esposa y su hermano.

El parlamentario señaló que el director del Sebin le dio la opción de “olvidarse” de sus peticiones de abrir un canal humanitario y del paro médico para hacer como si “nada hubiese pasado”.

“Yo pensaba ¿qué será más frustrante, quedarme en el país callado o intentar ser útil desde otra perspectiva?”, señaló.

Detalló que inmediatamente tomó la decisión de irse junto a su familia a la frontera, al llegar tuvo que cruzar a Colombia por una trocha. Indicó que luego de su salida del país las amenazas del gobierno continuaron, por lo que tuvo que sacar a su hermano de Venezuela, quien estuvo 10 meses preso sin razón aparente.

“No me queda más que palabras de agradecimiento con el gobierno colombiano que nos permitió el ingreso al país sin el pasaporte ni otro documento de mi hijo”, indicó.