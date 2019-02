El Nuevo Herald: Madre de Óscar Pérez vive días oscuros en el exilio

La vida de Aminta Pérez, madre del ex piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sublevado en contra de Nicolás Maduro, Óscar Pérez, no ha sido fácil durante su estadía en Estados Unidos (EE UU).

En una entrevista para El Nuevo Herald, Pérez explicó que algunos de los momentos más difíciles de su vida los experimentó en el país norteamericano, donde tuvo que realizar un complicado proceso migratorio que inició en un centro de reclusión y que, luego, casi la lleva a convertirse en una indigente.

Pérez tiene la esperanza de conseguir ayuda con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; sin embargo, su relación con las autoridades de ese país ha estado marcada por maltratos desde septiembre de 2017, cuando llegó a la frontera entre Tijuana (México) y San Diego (EE UU), reseñó El Nuevo Herald.

“Me esposaron ante los niños y a mi nuera también la esposaron. Los niños llorando porque no sabían que estaba pasando. Nos pusieron unos grilletes. Después nos amarraron la cintura con unas cadenas y no podíamos ni caminar y yo me preguntaba, ‘bueno, ¿pero qué pasó aquí?’ ”, dijo.

La madre de Óscar Pérez se encuentra bajo libertad condicional en Norteamérica y, a pesar de asegurar que se sintió tratada como una criminal durante el proceso, comenta que regresar a Venezuela no es una opción, Estado en el que señala su familia es acosada.

